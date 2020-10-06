شمس الكويتية.. النجمة الأجرأ في «قعدة رجالة»

صراحة مطلقة وجرأة بلا حدود للنجمة شمس الكويتية والتي تحل ضيفة بالحلقة المقبلة من برنامج "قعدة رجالة" في موسمه الثالث، والتي ستعرض يوم السبت المقبل 10 أكتوبر.وواجه الرجال الثلاثة نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، كل أنواع الردود، بدايةً من الدبلوماسية، وحتى الصراحة المطلقة، حيث قالت على الرجل الذي تستفزه ملابس المرأة "لديه سعار جنسي"، وشددت على أهمية ألا نعطي لمن ليس برجل حقيقي حجمًا، فكيف سيتعامل الرجال الثلاثة مع شمس الكويتية؟ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أول الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزآه الأول والثاني مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون. وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.