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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تغطية إخبارية وبرامجية من «القاهرة والناس» احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:53 م
نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
دعاء عبد المقصود
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تقدم قناة القاهرة والناس تغطية إخبارية وبرامجية خاصة بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة وعبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس واستعادة سيناء، حيث تقدم القناة مجموعة من التغطيات الإخبارية والبرامجية المختلفة عن الخريطة اليومية للقناة بما يتماشى مع احتفالات المصريين مع اليوم.

وتقدم قناة القاهرة والناس مجموعة من الأفلام الوثائقية طول اليوم، بالإضافة إلى حلقة خاصة من برنامج "المصري أفندى"، للإعلامى محمد على خير، وحلقة أخرى خاصة أيضًا من برنامج "المواجهة" للإعلامى أحمد سالم، كذلك يقدم برنامج May’s show الذى تقدمه مي يعقوبى، شكلًا مختلفًا يتماشى مع احتفالات اليوم، حيث تقدم مى أكلات من سيناء، وتذيع أيضًا القناة على مدار اليوم، خطابات للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتماشيًا مع احتفالات الدولة المصرية، والمصريين بهذا اليوم، وضعت القناة عبارة "نصر أكتوبر" على الشاشة، واختارت لهذا اليوم شعارًا "يوم الشرف.. يوم السادات".

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