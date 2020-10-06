كندة علوش تتلقى خبرا صادما في «ضي القمر»

و تواصل حكاية ضى القمر الاستحواذ على اهتمام الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، فبعد حرمانها لسنوات من الإنجاب ولجوئها في نهاية المطاف إلى الحل الأصعب لتحقيق حلم الأمومة عبر الحقن المجهري، وبعد خضوعها للعملية، تصاب "عاليا" التي تجسد شخصيتها، الفنانة كندة علوش في مسلسل ضي القمر، بخيبة أمل وصدمة شديدة عندما تلقت مكالمة هاتفية من المركز الطبي تخبرها بفشل التلقيح وعدم اكتمال الحمل.و تمثل شخصية "عاليا" قطاعًا كبيرًا من النساء اللواتي يعانين من مشكلات في الإنجاب قد تهدد حياتهن الزوجية، خاصة بعد التقدم في العمر، وما يترتب على ذلك من شعور المرأة بالضعف وافتقادها للثقة بالنفس، لذلك فقد انعكس الخبر الصادم بعدم نجاح العملية على حالة عاليا النفسية، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينها وبين زوجها نادر وتفاقم حالة الشك لديها.و يصبح شك عاليا يقينًا عندما تفاجأ بزوجها بصحبة حبيبته السابقة، ما يجعلها تطلب منه الطلاق، فهل سيمتثل نادر لطلبها؟ وهل ستنتهي بذلك حياتها الزوجية معه إلى الأبد؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في مسلسل ضي القمر الذي يعرض حاليًا على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء الساعة 7:30 مساءً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.و "ضي القمر" هي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل "إلا أنا"، وتتألف من عشر حلقات، يتم من خلالها تسليط الضوء على قضية الإنجاب، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.وهي من فكرة يسري الفخراني، وتأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي، وياسمين موافي.