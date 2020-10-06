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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يلتقي ممثلي الجمعيات الأهلية للمساهمة في مواجهة كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:48 م
جريدة الدستور
الفيوم-زينب علاء
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التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من ممثلي الجمعيات الأهلية، للمساهمة في خطط المحافظة، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد من جديد، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد بالمدارس والجامعات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع، استعرض مسئولو الجمعيات الأهلية، دور كل جمعية على حدة خلال جائحة "كورونا"، وأزمة السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المحافظ وجه مسئولي الجمعيات بحصر المساعدات العينية والمادية التى قدمتها الجمعيات خلال الفترة الماضية من مواد غذائية ووسائل وأدوات الحماية الشخصية، من الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم والتطهير، والعمل على إعداد مخزون لتلك الكميات، تحسبًا لمعاودة ارتفاع الإصابات خلال الفترة المقبلة لا قدر الله، حيث إننا مقبلون على أماكن تجمعات في المدارس والجامعات وانتخابات مجلس النواب 2020 ومؤتمرات المرشحين.

وجه المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا المستجد من خلال مسئولى الجمعيات الأهلية، كل في موقعه خلال المرحلة القادمة، مثمنًا دور كل من له تأثير شعبي ومجتمعي في توعية المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

كما وجه محافظ الفيوم بضرورة التشديد على المواطنين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على توفير منافذ لبيع الكمامات وأدوات الحماية الشخصية بالقرب من المدارس والجامعة.

وأشاد "الأنصاري" بدور الجمعيات الأهلية خلال الفترة السابقة، وكذلك العمل بروح الفريق الواحد من خلال تشبيك كل الجهود الخاصة بالجهاز التنفيذي والمجتمع المدني والأفراد والمجموعات الشبابية المتطوعة فى مواجهة الأزمة، مشددًا على ضرورة العمل بنفس القوة التى تم العمل بها خلال الفترة الماضية لتحقيق النتائج المرجوة.

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