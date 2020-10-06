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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نشطت «إس-400».. تركيا تغلق مجالها الجوي الشمالي 10 أيام

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:37 م
اس-400
اس-400
منار أحمد
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بدأت تركيا تنشيط نظام الدفاع الروسي "اس-400" وسط تحذيرات من حلف شمال الأطلسي، حيث اطلقت تركيا الإخطار الملاحي الجوي NOTAM، معلنة بذلك إغلاق المجال الجوي شمال تركيا لمدة 10 أيام.

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، ظهرت خلالها المركبات التابعة للجيش التركي أثناء نقلها لصواريخ "إس 400"، من مدينة سامسون إلى سينوب المطلتين على ساحل البحر الأسود.

تأتي التحركات التركية الأخيرة بالتزامن مع تحذير رئيس الوزراء اليوناني لـ "الناتو" من أن إصرار تركيا على شراء وتنشيط نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400"، يشكل خطرًا على مصالح حلفاء الناتو بالمنطقة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج، قد طالب تركيا، بالبحث عن حلول أخرى لاستبدال منظومة الدفاع الروسية "س - 400"، تفاديًا لتعريض أمن الحلف للخطر، وكذلك عدم تعرض أنقرة لعقوبات أمريكية.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إلى أثينا، جاءت بعد تنشيط تركيا لمنظومة "إس - 400" روسية الصنع، التي ترفض الولايات المتحدة استخدامها في تركيا الحليف في الناتو.

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