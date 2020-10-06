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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد الدولي: الركود العالمي سيكون أقل حدة من المتوقع

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:46 م
النقد الدولي
النقد الدولي
وكالات
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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا الثلاثاء، إن الركود العالمي سيكون أقل حدة مما كان متوقعًا، مشددة على أن "عملية الصعود" باتجاه إنعاش الاقتصاد ستكون "بطيئة وصعبة ومتفاوتة".

وأوضحت في كلمة قبل اجتماعات الخريف التي تعقد الأسبوع المقبل في واشنطن "نعتبر الآن أن التطور المسجل في الربعين الثاني والثالث كان أفضل من المتوقع ما يسمح بمراجعة طفيفة لتوقعاتنا العالمية للعام 2020".

وكان صندوق النقد الدولي كشف في 24 يونيو عن توقعات اقتصادية قاتمة جدًّا مع خسائر متراكمة على الاقتصاد العالمية قدرها 12 ألف مليار دولار في 2020 و2021.

وتوقع يومها أيضًا ركودًا نسبته 4,9% خلال السنة الراهنة في مقابل 3% كان توقعها في أبريل.

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