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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في «أحداث مسجد الفتح»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:42 م
أحداث مسجد الفتح
أحداث مسجد الفتح
عادل عبد العال
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أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية رقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مسجد الفتح"، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل للمرافعة، وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

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