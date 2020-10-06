تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في «أحداث مسجد الفتح»

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية رقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مسجد الفتح"، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل للمرافعة، وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.