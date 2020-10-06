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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 400 كيلو دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:28 م
حملة تموينية بالفيوم
حملة تموينية بالفيوم
الفيوم- زينب علاء
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نفذت حملة تموينية بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، تفتيشا مكثفاعلى الأسواق والمخابز، وتحت إشراف وتوجيهات المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم.

و تمكنت حملة، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف المهندس صديق ماضي، مدير إدارة تموين إبشواي، والمهندس ياسر رياض، رئيس الرقابة والمفتشين، من ضبط عدد"125" بطاقة تموينية ذكية بداخل مخبز وتحرر محضر ضد صاحب المخبز.

وتم ضبط 8 شكائر دقيق بلدى مدعم بإجمالي 400 كيلو مجمعين بداخل مخبز بلدي، بغرض إعادة بيعهم للسوق السوداء، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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