التحقيق مع متهم باقتحام وحرق إدارة مرور حلوان

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم باقتحام وحرق إدارة مرور حلوان، خلال مسيرة لجماعة الأخوان الإرهابية إبان عام 2014.ونفاذا لقرار النيابة العامة بحلوان بضبط وإحضار عامل، مقيم بمنطقة عرب الوالدة، لمشاركته في أحداث اقتحام وحرق إدارة مرور حلوان، حيث قامت مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، أمكن تحديدهم، باقتحام إدارة مرور حلوان وحرق مبنى رئيس وحدة التراخيص وإشعال النيران في سيارة تابعة لمحافظة القاهرة، وموتوسيكل شرطة.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة أسفر أحدها عن ضبط المتهم سالف الذكر.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.