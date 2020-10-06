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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة كفرالشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:44 م
الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق دسوقي
عمرو الشامي
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شهد الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، احتفال الجامعة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في قاعة المؤتمرات بكلية التربية النوعية، بحضور الأستاذ الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات، والعقيد بهاء خيرت مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقدم فريق الكورال والموسيقى بكلية التربية النوعية، بإشراف الأستاذ الدكتور أماني شاكر، عميد الكلية، عديد من الفقرات والأغاني والموسيقى الوطنية في هذه الذكرى الخالدة، كما ألقى طلاب قصائد شعر في حب الوطن.

وقدم الدكتور دسوقي التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى أبطال القوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بعظمة القوات المسلحة المصرية وقيمة نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن كرامته وكبريائه وأرضه واتخاذ الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه قدوة ومثالا يحتذى به.

وأضاف رئيس الجامعة أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر استلهام خلال مسيرة العطاء ومثلًا حيًا للتضحية من أجل رفعة الوطن، مؤكدًا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد، وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

وأكد على الحضور الاطلاع ومتابعة الإنجازات والمشروعات القومية الموجودة على أرض الواقع في جميع قطاعات الدولة ونشر الوعي والتنوير، مشيدًا بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزامًا وتنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

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