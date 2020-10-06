جامعة دمياط تحتفل بنصر أكتوبر

شارك الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، في الاحتفالية التي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة النواب والعمداء والمقدم أحمد نبيل حسن الجرايحي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.وتضمنت الاحتفالية وقفة اتحاد طلاب الجامعة وطلاب وطالبات الجامعة من أسرة (من أجل مصر) وفرق الجوالة بكليات الجامعة المختلفة.وتم الاحتفال في هذا العام بشكل رمزي نظرًا للظروف التي يمر بها العالم، وعلى الرغم من أنه تمت دعوة عشرة طلاب فقط للحضور نيابة عن الطلاب، إلا أن محبة القوات المسلحة المصرية دفعت أعدادًا مضاعفة من الطلاب للمبادرة في الحضور، ويأتي ذلك نطرًا لوعي الطلاب بقيمة القوات المسلحة ودورها في حماية مصر وأمنها القومي من كل المخاطر التي تحيط بها.وتأتي احتفالية الجامعة ضمن احتفالات الجامعة السنوية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة بكل أسلحتها تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.