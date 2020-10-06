رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: طاقة الرياح البحرية ستزود دعم المنازل بالكهرباء بحلول 2030

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:35 م
جونسون
جونسون
وكالات
طباعة
يهدف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى تزويد جميع المنازل في بريطانيا بالكهرباء من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030.

وذكر جونسون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر عبر الإنترنت لحزبه المحافظ اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي استخدام جائحة كورونا كمحفز لثورة الطاقة الخضراء.

وقال جونسون: "هناك مجال واحد نتقدم فيه بسرعة العاصفة بمعنى الكلمة، وهو الاقتصاد الأخضر- الثورة الصناعية الخضراء التي ستوفر خلال الأعوام العشرة المقبلة مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين، من الوظائف".

كما قال رئيس الوزراء البريطاني: "مثلما تملك المملكة العربية السعودية النفط، سوف تكون الرياح في المملكة المتحدة- مكان به موارد غير محدودة تقريبًا، ولكن في حالة الرياح فإن الطاقة ستكون دون انبعاثات الكربون ودون الإضرار بالبيئة".

وأفادت وكالة الصحافة البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا تنتج حاليًا ما يقل قليلًا عن 10.5 جيجاوات من الطاقة من الرياح البحرية، أي نحو 10% من إجمالي توليد الطاقة لديها. ويخطط جونسون الآن لرفع هدف 30 جيجاوات السابق إلى 40 جيجاوات بحلول عام 2030 للوفاء بتعهده المتعلق بالمنازل.

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة لأنها لم تقدم بعد خطة تفصيلية لكيفية تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "COP26" في جلاسكو باسكتلندا، وكان لابد من تأجيله إلى نوفمبر 2021 بسبب الوباء.

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: 14 مليون مواطن يستفيدون من «تكافل وكرامة»

موعد استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادى الزمالك بعد قرار الأوليمبية

بتوجيه السيسى.. إعفاء 2.2 مليون طالب من المصروفات الدراسية

الصور

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

image description

الكشوف النهائية للمرشحين بالدقهلية النظام الفردي

image description

«100 مليون صحة» تبدأ أعمالها في جامعة أسيوط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالدقهلية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

«صحة أسيوط»: انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام

الأكثر قراءة

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«الصحة العالمية»: قد نحصل على لقاح ضد كورونا بنهاية العام

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

الكاتب يسري حسان عن أيامه في الجيش: أجمل سنة في حياتي

بيتر ماهر: السينما أدت دورا أهم من الأدب في تخليد انتصار أكتوبر

غدا.. سيد الوكيل يناقش أعماله بالنيل الثقافية

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي