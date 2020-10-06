جونسون: طاقة الرياح البحرية ستزود دعم المنازل بالكهرباء بحلول 2030

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يهدف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى تزويد جميع المنازل في بريطانيا بالكهرباء من مزارع الرياح البحرية بحلول عام 2030.وذكر جونسون في كلمة ألقاها أمام مؤتمر عبر الإنترنت لحزبه المحافظ اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي استخدام جائحة كورونا كمحفز لثورة الطاقة الخضراء.وقال جونسون: "هناك مجال واحد نتقدم فيه بسرعة العاصفة بمعنى الكلمة، وهو الاقتصاد الأخضر- الثورة الصناعية الخضراء التي ستوفر خلالالعشرة المقبلة مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين، من الوظائف".كما قال رئيس الوزراء البريطاني: "مثلما تملك المملكة العربية السعودية النفط، سوف تكون الرياح في المملكة المتحدة- مكان به موارد غير محدودة تقريبًا، ولكن في حالة الرياح فإن الطاقة ستكون دون انبعاثات الكربون ودون الإضرار بالبيئة".وأفادت وكالة الصحافة البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا تنتج حاليًا ما يقل قليلًا عن 10.5 جيجاوات من الطاقة من الرياح البحرية، أي نحو 10% من إجمالي توليد الطاقة لديها. ويخطط جونسون الآن لرفع هدف 30 جيجاوات السابق إلى 40 جيجاوات بحلول عام 2030 للوفاء بتعهده المتعلق بالمنازل.وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة لأنها لم تقدم بعد خطة تفصيلية لكيفية تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2050.ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا مؤتمر المناخ للأمم المتحدة "COP26" في جلاسكو باسكتلندا، وكان لابد من تأجيله إلى نوفمبر 2021 بسبب الوباء.