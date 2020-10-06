المركز التكنولوجى بمصر الجديدة يحصد جائزة التميز

حصل المركز التكنولوجي بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، على "جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية" فئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.وحصدت الوحدة التكنولوجية بمصر الجديدة المركز الثالث للجهد الفعال والأداء المتميز، وقدمت محافظة القاهرة شهادة تقدير للمركز على المجهود الكبير الذي قدمه للوافدين عليه من المواطنين وتقديم كل الخدمات.كان محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال قد أوصى بإثابة عدد من المراكز التكنولوجية لما قدمته في ملف التصالح من مجهود كبير للعاملين والموظفين للمواطنين.يذكر أن محافظ القاهرة كلف بمد ساعات العمل داخل المراكز التكنولوجية إلى الساعة السادسة مساء، لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.