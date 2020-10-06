رئيس المجلس البابوى: قمنا بجهود كبيرة فى مجال الحوار بين الأديان

ألقى الكردينال ميغيل أنخِل أيوسو، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان، كلمة في حفل تدشين الرسالة البابوية الجديدة "كلنا أخوة" التي وقعها البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس السبت، في مدينة أسيزي بوسط إيطاليا.وقال الكردينال أيوسو خلال كلمته،: "إنه خلال 8 سنوات من العمل مع البابا فرنسيس قمنا بجهود كبيرة في مجال الحوار بين الأديان، وتُوِّجَت هذه الجهود بوثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها قداسة البابا فرنسيس مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، في فبراير من العام الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تلك الوثيقة التي جاءت نتاجا لرغبة صادقة ومشاعر احترام وصداقة مترسخة لدى البابا فرنسيس والإمام الأكبر".