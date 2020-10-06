قافلة دعم نقدى ومساعدات إلى شمال سيناء بمناسبة ذكرى أكتوبر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تدخلات الوزارة في سيناء، إن الوزارة لديها دعم مستمر للأسر الأولى بالرعاية وتقديم المساعدات للمتضررين من توقف أنشطتهم الاقتصادية، مثل الصيادين وسائقي الميكروباص، في الأوقات التي يكون فيها توقف جبري لهذه الأنشطة.

وأضافت القباج، في تصريحات صحفية، أن هناك تشجيع دائم للمحافظين، على تقديم كل أوجه الدعم للأسر المتضررة، خاصة في المناطق النائية، والخطرة، للعمل على نقل الأسر إلى مناطق آمنة.

وأكدت "القباج"، أنه سيتم إطلاق قافلة من وزارة التضامن إلى شمال سيناء، بالتنسيق مع المحافظ، تشمل الدعم النقدي، وعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى إنشاء عدد من مواتير رفع المياه، لافتًا أن القافلة سيتم إطلاقها خلال أيام بمناسبة مرور 47 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.