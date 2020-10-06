زوج يعذب زوجته لاعتراضها على زواجه من أخرى بزفتى

أقدم زوج على تعذيب زوجته وأصابها بجروح في مناطق متفرقة من جسدها، بسبب رفضها زواجه من أخرى، في محافظة الغربية.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول سيدة تدعى "جيهان" مقيمة بقرية مسجد وصيف، التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، وبها جروح وآثار تعذيب بجميع مناطق الجسد، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار إخطار النيابة.