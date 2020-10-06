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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 6 عاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية للتحقيق

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:51 م
الشباب والرياضة بالقليوبية
الشباب والرياضة بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، العاملين بـ6 مراكز شباب للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي في إطار التزام الشباب والرياضة بمتابعة مراكز الشباب وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة بشكل مفاجئ، حيث كلف مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنة متابعة برئاسة هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وعضوية محمد محمدي من العاملين بالإدارة، لمتابعة انتظام العمل لبعض مراكز الشباب في نطاق المحافظة.

وشملت المتابعة بعض مراكز الشباب بإدارتي شباب بنها وطوخ، والتي تبين من خلالها وجود مراكز مفتوحة وبها (العاملون متواجدون، ومراعى فيها الإجراءات الاحترازية، والاهتمام بالنظافة في المباني الإدارية، وصالات اللياقة البدنية، وقاعات الأنشطة، والملاعب والأعلام مرفوعة، واللافتة بأسماء المراكز معلقة، ولوحات الإعلانات مفعلة بالخطة الشهرية للأنشطة الشبابية والرياضية، وأنشطة الطلائع، وذلك في مراكز شباب (كفر مناقر، الرملة، ميت العطار، طحلة، الفاخورة، أشراف دجوى، إكياد دجوى).

بينما تبينت اللجنة من وجود مركز شباب السلام بساحل دجوى مفتوح ولا يوجد به أحد من العاملين.

في حين تبينت اللجنة من وجود مراكز مغلقة ولا يوجد بها أحد من العاملين (كفر طحلة- دجوى- طنط الجزيرة- جزيرة الأحرار). 

وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية، للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم وغلق المراكز في أوقات العمل الرسمية.

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