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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:04 م
الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف
وائل توفيق
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"ليست لي شروط معينة في الأدوار التي أقبلها، إلا أنها لا بد أن تكون هادفة، ممكن أن تكون أدوارًا اجتماعية أو رومانسية أو حتى كوميدية راقية، لذا أي دور أقبله"، هكذا تحدث الفنان حسن يوسف في حواره لجريدة "روز اليوسف" عام 1996، عن اعتزاله وشروطه للأدوار التي يقبل تجسيدها على شاشة السينما.

قال الفنان حسن يوسف إنه سيقبل الدور الذي يعرض عليه حتى أن تطلب الأمر حلق لحيته، موضحًا: "أنفذ فورًا باعتبار أن اللحية سنة والعمل فرض، العمل عبادة، وأنا عاهدت نفسي أن أقدم فقط ما ينفع الناس، عندما توقفت التفت حولي فلم أجد الفلوس التي يسعى لها الجميع، وفي تلك الفترة بحثت عن مبلغ لسداد ديون الضرائب 15 ألف جنيه، فلم أجد حتى 3 آلاف جنيه أدفعها لأقوم بتقسيط الباقي، وكان ما يأتي يروح، وفي الوقت الذي قالوا فيه إنني أتقاضى أجرًا من مؤسسات دينية".

واعترف الفنان حسن يوسف بأنه لم يكن عنده سوى قطعة أرض استصلاح قام ببيعها، وكانت لدية شقة باعها لينفق على أسرته، ومرت الأمور في هذه الفترة، رغم أنه بلا عمل، وعرض عليه في تلك الفترة المشاركة في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزأين الأول والثاني، وجسد دور "توفيق البدري" ولم يترك المسلسل، لكن الدور مساحته تقلصت بعد الجزء الثاني، مشيرًا:"حتى اسألوا أسامة أنور عكاشة، وبعد المسلسل عدت للتوقف، وأطلقت لحيتي سنة عن الرسول، وأنا على استعداد لحلقها حين يتطلب الدور ذلك".

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