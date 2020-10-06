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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن العسكرية المصرية، ستظل أسطورة التاريخ، فلا يختلف أحد على أن المستحيل لا مكان له في الحياة العسكرية المصرية التى استطاعت أن تحطم الآمال والطموحات التى روج لها العدو الإسرائيلى، على مدى سنوات طويلة وأضاف عبدالقادر، أن تحرير الأرض والانتصار كانا هدفا للجيش المصرى دون بديل، كاشفا أن انتصار أكتوبر فتح الباب لتحقيق التنمية الشاملة.

برلمانى بالوادى الجديد: العسكرية المصرية ستظل أسطورة التاريخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:50 م
النائب تامر عبدالقادر
النائب تامر عبدالقادر
محمد مهدي
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أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن العسكرية المصرية، ستظل أسطورة التاريخ، فلا يختلف أحد على أن المستحيل لا مكان له في الحياة العسكرية المصرية التى استطاعت أن تحطم الآمال والطموحات التى روج لها العدو الإسرائيلى، على مدى سنوات طويلة، جاء ذلك خلال التهنئة التي وجهها النائب بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف عبدالقادر، أن تحرير الأرض والانتصار كانا هدفين للجيش المصري دون بديل، كاشفًا عن أن انتصار أكتوبر فتح الباب لتحقيق التنمية الشاملة.
ووجه "عبدالقادر"، التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل، أبناء المؤسسة العسكرية المصرية التى حققت المعجزات، وعلى رأسهم بطل الحرب والسلام، الزعيم الراحل، أنور السادات.

وبعث "عبدالقادر" برقيات تهنئة بهذه الذكرى الخالدة، الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والثانية للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والثالثة للفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، كشف خلالها الدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي ما زالت تقدمه والتضحيات لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة.

وأكد "عبدالقادر"، خلال برقياته الثلاث، على تأييد الشعب المصري، وأبناء الوادى الجديد، لأبطال الجيش الباسل، وقيادته الواعية، التي أنقذت مصر فى أكتوبر من عدو صهيوني غاشم، مشيدًا بمساعى وجهود أهل الوادى الجديد فى مساندة الدولة خلال حربها ضد العناصر الإرهابية، من خلال إعادة تنمية الوادى وتخضير الصحراء باعتبارها البوابة التى تعتمد عليها جماعات سفك الدماء، لارتكاب مخططاتها الإرهابية، حيث نجحت أنشطتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إنقاذ البلاد من السقوط في فخ المؤامرات التي دبرت لها تلك الجماعات.

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