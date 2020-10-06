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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: نصر أكتوبر دليل على عظمة مصر وقواتها المسلحة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:37 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أرسل الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا نيابة عن مجلس جامعة طنطا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

وقال عتمان في نص البرقية: "يطيب لى أن نعرب لسيادتكم وقادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الباسلة وأبناء الشعب المصري عن أصدق التهاني وخالص التمنيات بداوم التوفيق بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر العظيم والذى سيظل نموذجًا للعطاء والتضحية والفداء وتقديم الغالي والنفيس، ودليل على عظمة مصر وقواتها المسلحة، فى سبيل استرداد الكرامة وتحرير الأرض، وأسأل الله العلى القدير أن يحفظ مصر الكنانة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والتنمية تحت قيادتكم الحكيمة".

وفى ذات السياق، تقدم مجلس جامعة طنطا بالتهنئة لمحافظة الغربية وشعبها بقيادة الدكتور ￼￼طارق رحمى بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى تزامنًا مع احتفالات اكتوبر، حيث أعرب أعضاء المجلس عن خالص تمنياتهم لقيادة المحافظة وأبنائها بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية.

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