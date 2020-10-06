برلماني: أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث

هنأ النائب طارق متولي، نائب السويس، وعضو لجنة الصناعة الشعب المصري بالذكرى السابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث، فقد جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، وأعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ.وقال "متولي" - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الفترة التي تلت النكسة، كانت شديدة الصعوبة على الجيش والوطن، لذلك بدأت عملية بناء قواتنا المسلحة عملية إعادة بناء القوات المسلحة رفضا للاعتراف بالهزيمة، حيث يسلم كل شهيد رايته لمن بعده، وكانت حرب الاستنزاف التى بدأت بعد أسابيع من الهزيمة جزء مهما فى إعادة بناء القوات.وأضاف: "علينا ألا ننسى أبطال السويس العظام في سنوات النكسة وفي انتصارات أكتوبر خاصة يوم 24 أكتوبر، حيث سطر السوايسة بطولاتهم بأحرف من نور في سجل التاريخ الدولى للأمم والشعوب فى لحظات صمود دامت مائة يوم أمام الطيران والمدافع والدبابات الإسرائيلية، محافظين على انتصار قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر من عام 1973".وتابع: "تمت استعادة الكرامة المصرية والعربية، حتى أصبح يوم 24 أكتوبر عيدا قوميا لكل المصريين تعطل فيه الدواوين، ويصبح إجازة رسمية، واعتاد الرئيس الراحل أنور السادات أن يصّلي كل عيد فطر في مدينة السويس، تقديرًا لما قدمه شعبها من تضحيات في ذلك اليوم".