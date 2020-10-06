ترقية 16 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 8 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا، في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من هناء حبيشي السحيتي ومحمد أحمد إسماعيل ونهال محمد المشد بكلية الطب، وناصر صلاح الدين منصور بكلية التربية، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من إيمان أحمد بكر بكية العلوم، وأماني السيد رجب بكلية الصيدلة، ومها عيد شقير بكلية التمريض، ومحمد محمود الأشوح وولاء محمد شحاته وداليا عزت الشعراوي بكلية الطب، وسامي منصور الصفتي بكلية طب الأسنان، وشامل محمد عطية ورشا سليم الصيرفي بكلية الزراعة، ورؤيات اسماعيل الصعيدي ووائل محمد العوضي وشريف موسى دبور بكلية الهندسة.كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من ولاء عبد المجيد أبو شنب وسلمى كمال شلتوت وأسامة عبد الهادي بيومي بكلية العلوم، وولاء أحمد نجم وسمير حمودة برغوث بكلية الصيدلة، وهبة محمد موسى بكلية الطب، وسمر محمد عاشور بكلية التجارة، وأحمد محمد الشريف بكلية الهندسة.كما وافق المجلس على منح 26 درجة دكتوراه و59 درجة ماجستير، و26 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.