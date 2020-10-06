الكنيسة تحتفل بالذكرى الـ44 لسيامة الأنبا مرقس راهبًا (صور)

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الرابعة والأربعين لرهبنة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.واحتفل الأنبا مرقس بذكرى رهبنته بالقداس الإلهي، والذي شاركه الحضور فيه احتفالًا القمص أكسيوس الأنبا بيشوي وكيل مطرانية دشنا وتوابعها.وكان الأنبا مرقس قد سيم راهبًا بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي، للرهبان الأقباط الأرثوذكس، على يد البابا الراحل شنودة الثالث، والأسقف الراحل الأنبا صرابامون أسقف الدير، وذلك في السادس من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين.وقال الأنبا مرقس أثناء القداس الاحتفالي له بسيامة المهندس شريف جمال حبيب في رتبة الشماسية.