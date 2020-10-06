«النويشي» في الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر: كل التحية لشهدائنا الأبرار

بعث النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر.وقال النويشي، في بيان له اليوم، إننا نحتفل، جيلا بعد جيل، بيوم خالد من ذاكرة الوطن، وقد تجاوزت مصر مرارة النكسة والهزيمة، وانطلقت قواتنا المسلحة الباسلة لتحقق أعظم انتصاراتها لترفع علم الوطن، واستردت مصر بأرواح شهدائها ودماء أبطالها شرف الوطن، وسيبقى نصر أكتوبر نقطة تحول ورمزًا لصلابة مصر والمصريين وبرهانًا على عزيمة وتماسك المصريين بكرامة الوطن وسيادة أراضيه.وتابع وكيل محلية النواب، أبعث تحية لشجاعة وتضحيات رجال قواتنا المسلحة في ذكرى النصر، وكل التحية لشهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم وجادوا بأرواحهم فداء للوطن.