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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تنفذ محاكاة لسقوط أمطار غزيرة وسيول بكفرالشيخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:35 م
تنفذ محاكاة لسقوط
تنفذ محاكاة لسقوط أمطار غزيرة
وائل القمحاوى
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نفذت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفرالشيخ، نموذج محاكاة لسيناريو أزمة ارتفاع منسوب المياه بالترع وزيادة المياه أمام محطة صرف ٥ نتيجة الأمطار والسيول، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وبيان كيفية التصرف حيالها ومنع الأخطار الناجمة عنها على الممتلكات العامة والخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للموارد المائية والري بكفرالشيخ، الثلاثاء، تحت إشراف المهندس إبراهيم سلمان رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى، وحضور المهندس أشرف المحمدى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ، محاكاة سيناريو إدارة أزمة ارتفاع منسوب المياه بالترع الرئيسية بدائرة الإدارة نتيجة سقوط أمطار غزيرة، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، خاصة مع تأثر الترع والمصارف بازدحام المياه أثناء التعرض لأمطار شديدة.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على قيام رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بعمل التنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين لاتخاذ كل إجراءات الحيطة للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات العامة، والمرور الدوري والمستمر على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كل النقاط الضعيفة على المصارف.

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