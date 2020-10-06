ضبط جرار كسح يلقي بالمخلفات بالمجاري المائية في طوخ

تمكن محمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، من ضبط جرار كسح يلقي بالمخلفات بالمجاري المائية بقرية العمار الكبرى، فتم التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي سياق آخر، واصلت إدارة ري القناطر الخيرية بقيادة المهندس أشرف درويش مدير الإدارة، أعمال القياسات اليومية التي تقوم بها الإدارة لأفمام الترع الرئيسية والرياحات وفرعي النيل، وذلك في إطار ضبط المناسيب وتصرفات الأفمام.وبدوره أكد المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر الخيرية بالقليوبية، أنه فى إطار الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول تقوم الإدارة بمتابعة إجراء صيانة وإصلاح للحفار "كوبيلكو" لدعم منظومة التطهيرات الذاتية بالإدارة وأعمال الطوارئ، إلى جانب استكمال تغيير جنازير لبوابات فم فرع دمياط ليصل إجمالي ما تم تجديده إلى 40 جنزيرا "12 بوابة".وأضاف "درويش" أنه تتم متابعة أعمال الصيانة الدورية لجرار "محمد علي"، لسحب الحفارات عند الطوارئ داخل مجري النيل، وأيضًا صيانة وتشحيم الوايرات الخاصة بالونش الشرقي لقناطر "أدفينا" وأيضًا متابعة أعمال صيانة وإصلاح للأسوار الحديدية على كورنيش الرياح المنوفي.