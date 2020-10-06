برلماني: 6 أكتوبر أثبت للعالم أن الجندية المصرية لا يوقفها شيء

هنأ المستشار فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة مرور 47 عاما على نصر أكتوبر المجيد.وقال فرج، خلال بيان اليوم، إن السادس من أكتوبر قرار مصري خالص أراد به أن يثبت للعالم أن الجندية المصرية إن أرادت لا يوقفها شيء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تستطيع قهر المستحيل، فقد عبرت خط بارليف وقهرت العدو.ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشعب المصري كان خلف قواته المسلحة يلملم من قوت يومه ويقدم لجنوده، فقد كانت ملحمة وطنية، موضحا أن فرحة النصر كانت عارمة شملت الشعوب العربية.