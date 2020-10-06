رصد 31 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 31 انتهاكا للهدنة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظات إدلب (19) وحلب (5) واللاذقية (3) وحماة (4).وأفاد بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4 عمليات إنسانية؛ تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.662 طن إلى سكان كل من مخيم الحميدية بمحافظة طرطوس، وقرية قنطرة بمحافظة حلب، وقرية الشريمة بمحافظة الرقة، وقريتي كفر حمرة ومعارة الأرتيق بمحافظة حلب.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية- في بيانها- أنه تم حتى الآن تنفيذ 2577 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4383.399 طن.