موسكو: عودة 424 لاجئًا سوريًا من لبنان في 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 424 لاجئا (منهم 127 امرأة و217 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان، عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي عودة للاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أنه لم تُسجل أيضا عودة لأي نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأوضح أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 18 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.