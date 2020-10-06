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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نادي أدب السويس ينظم ندوة «أكتوبر بطولات تتحدى الزمن»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:20 م
ثقافة السويس
ثقافة السويس
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متميزة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشهد نادى الأدب بقصر ثقافة السويس فى ندوته الأسبوعية فعالية وطنية للواء أسامة عطوة، بعنوان "أكتوبر بطولات تتحدى الزمن" ومحاضرة أخرى للمؤرخ السويسى سادات غريب بعنوان "السويس ما بين فترة الأنكسار والأنتصار".

فى البداية تحدث الكاتب أسامة عطوة عن التطورات فى المنطقة بداية من العدوان الثلاثى 1956 وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، والاستعداد العبقرى لحرب أكتوبر المجيدة 1973 وما حدث من ابتكارات للتغلب على بعض العقبات التى واجهتهم، وكيفية بناء حائط الصواريخ لمنع الطائرات الإسرائيلية من العبور إلى الضفة الغربية.

وأوضح كيفية تغير الاستراتيجية العسكرية فى جميع معاهد العالم بعد حرب أكتوبر المجيدة عندما أثبت المقاتل المصرى مواجهته المدراعات الإسرائيلية بمفرده وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر.

أعقب ذلك محاضرة أخرى للمؤرخ السويسى سادات غريب الذى طرح فى محاضرته "السويس ما بين فترة الانكسار والانتصار"، حيث تحدث عن كيفية تكوين منظمة سيناء أثناء حرب الاستنزاف والبطولات التى قامت بها هذه المنظمة من أبناء مصر الشرفاء تمهيدًا لحرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح الدور الوطنى الكبير الذى قامت به المخابرات الحربية فى توزيع الأدوار على أفراد هذه المنظمة للقيام بعمليات فدائية خلف خطوط العدو وتكبيده خسائر فادحة اعترفت بها إسرائيل.

كما طرح البطولات التى قامت بها هذه المنظمة أثناء 24 أكتوبر 1973 ومنع العدو الإسرائيلى من دخول مدينة السويس تخلل ذلك مداخلات من السادة الحضور، إدارة المحاضرة الأديب والشاعر عزت المتبولي، أعقب ذلك أمسية إبداعات لأدباء وشعراء السويس أدارها الأديب والشاعر فوزى محمود، جاء ذلك بحضور نخبة متميزة من أدباء وشعراء السويس.

وفي قصر ثقافة السويس أقيمت محاضرة بعنوان "تأثير الفن علي الحرب" بثقافة السويس، حاضرها محمد أبوعمره، وفى نفس السياق أقام بيت ثقافة العمدة ورشة فنية عن "انتصارات أكتوبر" قامت بعمل الورشة إيمان خالد.

وفي نادي أدب فيصل أقيمت أمسية شعرية للشاعر علاء الدين علي، والشاعر عبود حداد، كما أقام نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "الاستخدام الآمن للإنترنت"، حاضرتها شيماء عبدالحكيم.

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