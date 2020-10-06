رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1061 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:39 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عن تسجيل 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الإمارات إلي 100 ألف و794 إصابة.

وذكرت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل 6 وفيات من تداعيات الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات جراء كورونا إلى 435 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1146 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 90 ألفًا و556 حالة.

موضوعات متعلقة

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

السيسي: حرب أكتوبر بعثت في المصريين روحًا جديدة تتسم بالإصرار والتحدي

الصور

image description

الكشوف النهائية للمرشحين بالدقهلية النظام الفردي

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

image description

«100 مليون صحة» تبدأ أعمالها في جامعة أسيوط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالدقهلية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

«صحة أسيوط»: انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام

الأكثر قراءة

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي

نادي أدب السويس ينظم ندوة «أكتوبر بطولات تتحدى الزمن»

الأعلى للثقافة يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

قصر ثقافة الجيزة ينظم عرض «انتصارات أكتوبر».. الخميس