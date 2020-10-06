موسكو: توقعات بشأن درجة قوة موجة الوباء الثانية

رجح أكاديمي روسي مختص أن تمر الموجة الثانية لعدوى فيروس كورونا في موسكو بدرجة أقوى مرتين أو ثلاثًا من الموجة الربيعية.وأشار ألكسندر لوكاشيف، العضو في أكاديمية العلوم الروسية، مدير معهد الطفيليات الطبية والأمراض الاستوائية في جامعة سيتشينوف بموسكو، إلى أنه بالنسبة للمناطق الأخرى، فمجموعة المخاطر، تضم تلك التي لم تشهد الموجة الأولى.وقال الأكاديمي الروسي في تصريح بالخصوص: "الزيادة الحالية مرتفعة للغاية، يمكننا بالتأكيد التحدث عن الموجة الثانية. من الواضح أنها ستتجاوز(من حيث القوة) الأولى في البلاد. وكما قلنا قبل شهر، إذا شكلنا في موسكو على الأقل نوعًا من الشريحة المناعية وتوجد عوامل تحد من انتشار الفيروس، لا توجد طبقة مناعية كهذه في المناطق الروسية الأخرى، والعوامل التي يمكن أن تمنع زيادة الإصابة هناك ليست أكثر مما كانت عليه في الربيع، والوضع ليس أقل خطورة".ولفت الخبير إلى استحالة الخروج بتوقعات دقيقة لأقصى نتائج الذروة، لافتًا في الوقت ذاته بشكل عام إلى أن "الموجة الثانية في موسكو ستكون قابلة للمقارنة مع الموجة الأولى، ويمكن أن تكون أقوى منها بـ2-3 مرات، ولكن ليس 10 مرات. وبالنسبة للمناطق الأخرى، الوضع مختلف تمامًا، على سبيل المثال، الوضع في مدينة سان بطرسبورغ سيكون تقريبًا مماثلًا لموسكو. ولكن في تلك المناطق التي لم تشهد موجة أولى للوباء، يمكن أن يكون الوضع فيها صعبًا جدا".