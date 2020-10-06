بالموتوسيكل.. هالة صدقي تقضي إجازتها الصيفية (فيديو)

يذكر أن هالة صدقي عاشت خلال الأيام الماضية مشكلات كبيرة حين قدم زوجها استشكالا لتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة، وقال في الاستشكال الذي قدمه إنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة، وكانت أزمة ادعاء الزوج أن أطفاله ليسوا أبناء الفنانة هالة صدقي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية ايضا.







نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد من إجازتها الصيفية التي تقضيها بالساحل الشمال، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وجذب إعجاب الكثير من المتابعين.وظهرت هالة وهي تقود دراجة بخارية وعلقت عليها: "صباح الفل مين هيجي يتمرن معايا ويعوم" ونال الفيديو مشاركات ومشاهدات عالية.