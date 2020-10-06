أخر موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تزايدت معدلات البحث على مواقع الإنترنت على موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع الموعد الذي حددته وزارة التعليم العالي لتسجيل الرغبات وإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية والفنون التطبيقية والجميلة.

آخر موعد لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أخر موعد لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 للطلاب الحاصلين عن شهادات الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم قبول 10% من القوة الاستيعابية للجامعات وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مقابل 90% من الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020

وعن كيفية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020 يتم تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــــــــــــا.

وبعد تسجيل الدخول لموقع التنسيق يختار الطالب نوع المؤهل (صناعى/ تجارى/ زراعى) ونظام الدراسة ( 3 أو 5 سنوات).

يسجل الطالب الرقم السرى الخاص به المدون في استمارة النجاح الخاصة به ورقم جلوسه.

يظهر بيان تأكيدي بعد تسجيل الرقم السري ورقم الجلوس يحتوي على اسم الطالب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح يؤكد عليه الطالب باختيار (نعم).

ويبدأ الطالب في تسجيل أسماء الكليات والمعاهد التي يرغب في الانضمام إليها ويختار حفظ.

ويجب احتفاظ الطالب بالرقم السرى الخاص حتى يتمكن من تعديل رغباته قبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل إعلان النتيجة.

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