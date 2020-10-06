كيف كانت معركة «رأس العش» انبعاثا لمجد الجندية المصرية؟

رأس العش:

بحر البقر:

تصدت كتيبة الصاعقة المصرية فى 30 يونيو1967 لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلى التقدم من القنطرة شرق نحو بور فؤاد لاحتلالها وكانت حينئذ الموقع الوحيد شرق القناة الذى لم يسيطر عليه الكيان الصهيونى. ونجحت الكتيبة بقيادة الرائد وقتها إبراهيم الشرقاوى ـ اللواء الذى لاقى ربه أمس فى الذكرى الـ 47 للنصرـ قائد معركة رأس الغش التى كانت شرارة انطلاق حرب الإستنزاف التى مهدت لنصر أكتوبر، وأيضا معركة الطيران ليلة 14-15 يوليو 1967، عندما بدأت قواتنا قصف العدو بالضفة الشرقية للقناة وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.الرفاعي، رجائي عطية، نبيل أبو النجا، محي نوح، وغيرهم كثيرون، أسماء لأبطال من المقاتلين لم يجنحوا للاستسلام بعد هزيمة ١٩٦٧، وسطروا معجزات في تاريخ العسكرية المصرية وضربات موجعة للعدو الإسرائيلي، وأسست لحرب استنزاف أجبرت العدو على احترام قواتنا التي توقع أنها انتهت، ليفاجأ بعد ساعات من السقوط أنها صامدة وتوجه ضربات قاتلة.فى الساعة الثامنة والنصف مساء ١٩٦٧٧١ حتى ١٩٦٧٧٤ جرت معركة "رأس العش "، وهى قرية صغيرة تقع جنوب بورسعيد بحوالى ١٤كم وكانت تسمي البركة، جزء ضيق يشبه الرأس، ويحدها من الشرق والغرب قناة السويس وتعتبر المعركة بداية انحسار نكسة المؤامرة عن قواتنا المسلحة، عندما تصدى مجموعة من ضباط وجنود رجال الصاعقة على مدى 4 أيام لهجوم العدو المدرع بسرية دبابات ومنعته من التقدم ناحية منطقة الكرانتينا وبورفؤاد وكبدته خسائر فادحة فى المعدات والأرواح، ورفعت هذه المعركة الروح المعنوية لقواتنا المسلحة.الطريف أن المعركة صورتها محطات التليفزيون الأمريكي التي سمحت لها سلطات الاحتلال بالتواجد لتصوير احتلالها بورفواد،ونجحت قواتنا في منع سقوط المدينة التى أصبحت رمزا للصمود وعمليات رد الإعتبار.وكان أثر ذلك الدعم الأمريكي لإسرائيل بعد‏67‏ فقد حدث تطور كبير كما ونوعا في القوات الجوية الإسرائيلية‏،‏ فقد ارتفع عدد طائرات القتال الإسرائيلية من‏266‏ طائرة عام‏67‏ إلي‏540‏ طائرة عام‏73‏ علاوة على أنها من النوعية الحديثة فقد كانت‏410‏ طائرات منها طائرات من طراز فانتوم وسكاي هوك والميراج‏،‏ وارتفعت القوة التدميرية من‏250‏ طنا من القنابل والصواريخ لطلعة جوية واحدة إلي‏1820‏ طنا‏،‏ بالاضافة إلى انواع التسليح المتعددة والمتعدد في كافة الأفرع وبنوعيات حديثة‏.‏قرية بسيطة، تابعة لمحافظة الشرقية، ارتبط اسمها بواحدة من أبشع المجازر على مر التاريخ، ارتكبها الصهاينة، من خلال هجوم شنته القوات الجوية الإسرائيلية، في يوم 8 أبريل عام 1970، قصفت طائرات من طراز فانتوم مدرسة بحر البقر، التي تحمل اسم القرية، ما أدى إلى مقتل 30 طفلًا، وإصابة 50 آخرين، وتدمير مبنى المدرسة تماما.خمسون عاما.. ولا تزال مذبحة بحر البقر (أم الجرائم الإسرائيلية)، تتصدر قائمة الجرائم الشيطانية، وتشعل أحزان الوجدان المصري والعربي، على دماء الأطفال الأبرياء، التي احترقت فى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، حين خرج الأطفال في طريقهم إلى المدرسة الابتدائية بقرية "بحر البقر" في مركز "الحسينية" بمحافظة الشرقية.نددت مصر بالحادث، ووصفته بالوحشي، الذي يتنافى تماما مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية، واتهمت إسرائيل بأنها شنت الهجوم عمدا، بهدف الضغط لوقف إطلاق النار في حرب الإستنزاف.وجمعت بعض متعلقات الأطفال، وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا لأجزاء من القنابل التي قصفت المدرسة، والتي جرى وضعها في متحف عبارة عن حجرة أو فصل من إجمالي 17 فصلا، تضمها جدران مدرسة "بحر البقر الابتدائية"، تعلو حجرة المتحف، عبارة مكتوبة بخط اليد "متحف شهداء بحر البقر"، ثم جرى نقل هذه الآثار، إلى متحف الشرقية القومي بقرية هرية رزنة بالزقازيق، الذي افتتح عام 1973.