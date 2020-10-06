ضبط 7 بـ16 سلاحًا ناريًا في أسوان

تمكن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص، خلال حملة أمنية وبحوزتهما كميات من المخدرات والأسلحة.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 7 متهمين وبحوزتهم: 16 سلاحا ناريا، وكمية من البانجو تزن 5.100 كيلوجرام، فضلًا عن 30 جرام حشيش، 130 قرصا مخدرا، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.