24 قتيلا في حرب «الداخلية» على تجار السلاح والمخدرات

مقتل 7 عناصر إجرامية في أسوان

- مصرع مجرم في أسيوط

- مقتل خط التل الكبير

- مقتل اثنين شديدي الخطورة في الدقهلية

- مقتل 3 عناصر إجرامية في الشرقية

- مصرع ٤ من تجار السلاح بأسيوط

-سقوط ٣ من أباطرة الإجرام في قنا

- مقتل هارب من ١١ حكم جنائي في ساحل سليم

-مصرع عنصرين إجراميين في مزرعة بالقوصية

إجراءات أمنية صارمة تتبعها وزارة الداخلية، ضد العناصر الإجرامية التي تحمل السلاح، وتهدد الأمن العام، كما أنها وضعت خطة استراتيجية محكمة؛ لمواجهة تلك العناصر الخطرة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وذلك من خلال مداهمات أمنية انتهت بمقتل 24 عنصرا إجراميا في اشتباكات مسلحة مع الشرطة.حدد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، وتم إعداد مأموريتين استهدفت الأولى 4 عناصر إجرامية سابق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا «سلاح، مخدرات، شروع فى قتل» حيث حاولوا الهروب بمجرد إقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية.بتعامل القوات معهم فى تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم، وعُثر بداخل السيارة على «4 بنادق آلية، كميات كبيرة من الذخيرة، كمية من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر 25 كيلوجرام».كما استهدفت المأمورية الثانية تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجرى داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تُتخذ مركزًا لبيع المواد المخدرة، والذى حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل.وأسفر التعامل عن مصرع 3 من العناصر الخطرة، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق نارى بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى، وعُثر بموقع التعامل على «3 بنادق آلية، فرد خرطوش بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية - وكمية من مخدر الحشيش، كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر حوالى 15 كيلو، ميزان يستخدم فى الإتجار بالمواد المخدرة».أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إداراة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ؛ لإثنين منهم معلومات جنائية بإحدى المزارع بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة قسم أسيوط الجديدة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمأمورية مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.بتمشيط منطقة الزراعات المحيطة بالمزرعة تبين مصرع أحدهم إثر إصابته بعدة طلقات متفرقة وعثر بجواره على «بندقية آلية،7 خزينة، 150 طلقة من ذات العيار»، وأمكن ضبط العنصرين الآخرين، وعثر بحوزتهما على «بندقيتان آلي، 4 خزينة».أكدت التحريات تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة وقتل، بالظهير الصحراوى لمنطقة وادى أم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية واتخاذه من تلك المنطقة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية لحماية نشاطه المؤثم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها واستقل سيارة ربع نقل محاولًا الهربعلى الفور أحكمت القوات الانتشار وتم مطاردته والتعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه.وعُثر بجوار جثته على «بندقيتين آلي، 20 خزينة، مسدس، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، ميزان حساس، مبلغ مالى، السيارة المستخدمة».أمكن تحديد مكان إختباء عنصرين شديدي الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية سبق اتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق اتهام الآخر فى 3 قضايا «ضرب، مخدرات، سلاح»، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا «سرقة، ضرب».عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على «بندقية آلية، 2 طبنجة، 66 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة متنوعة»، بتفتيش الشقة عُثر على « 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، 8 هواتف محمولة، 10 خطوط هواتف محمولة».رصدت المتابعة الأمنية تواجد عنصرين شديدى الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق بلبيس الصحراوى بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما لأسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى حال شروعهما فى إستقلال إحدى السيارات يستخدمانها فى نشاطهما الآثم.وتم تبادل إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على «3 بنادق آلية، 3 خزن بداخلها 40 طلقة، طبنجة مطموسة الأرقام، 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام، 3 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى».وأثناء مرور أحد أفراد الشرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية بقرية الصحافة بدائرة المركز، شاهد أحد الأشخاص متوقفًا بجوار دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، بالقرب من كوبرى الصحافة ويحمل بندقية آلية وإطلاق أعيرة نارية تجاهه نتج عنه إصابته بطلق نارى، فقام على الفور بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه.وانتقلت قوة من قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية وتبين أن المذكور سبق اتهامه فى قضية مخدرات وعُثر بجواره على «بندقية آلية، 4 خزن و55 طلقة لذات العيار، سلاح أبيض -مطواة-، 50 جرام لمخدر الهيروين،20 جرام لمخدر الأفيون، مبلغ مالى».أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إختباء 4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط، لإثنين منهم معلومات جنائية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى وصول القوات بالقرب من مكان اختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.أسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته، وعُثر بحوزتهم على «3 بنادق آلية و5 خزن،120 طلقة من ذات العيار،2 دانة، تليسكوب قناصة»، بتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها «10 فرد محلى، مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة».تم توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى استهدفت ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة سبق اتهامه فى عدد 33 قضية ما بين " قتل، سرقة بالإكراه»ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامي المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرع العنصر المذكور وضبط بحوزته بندقية آلية وعدد 10 طلقات نارية من ذات العيار، عدد 2 طربة لمخدر الحشيش، ومصرع اثنين من معاونيه.ضبط بحوزتهما «بندقيتان آلي، 15 طلقة نارية من ذات العيار »، وإصابة آخر سبق إتهامه فى 9 قضايا وضبط بحوزته بندقية آلية و5 طلقات نارية من ذات العيار.تم توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه فى 16 قضية "قتل».ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر المذكور بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على «بندقية آلية، خزينة، 7 طلقات من ذات العيار.قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بحملة أمنية مكبرة تنسيقًا وقطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن استهدفت أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مزارع، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا «سلاح وذخيرة، قتل».وحال استشعار المتهم باقتراب القوات إقامته قام بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية تجاههم، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية واسكات مصدر النيران مما أدى إلى مصرعه، وعثر بجواره على «بندقية آلية، 8 خزينة لذات السلاح، 150 طلقة نارية من ذات العيار»، مقتل مرافقه عاطل، وعثر بجواره على «بندقية آلية عيار 7،62×39 مم وعدد 7 خزينة لذات السلاح و10 طلقات نارية من ذات العيار».وأصيب نجل الأول بشظايا باليد، وضبط بحوزته «بندقية آلية، 3 خزينة لذات السلاح، 16 طلقة نارية من ذات العيار» كما تم ضبط سيارة ملاكى بداخلها طبنجة، خزينتين لذات السلاح، 17 طلقة من ذات العيار، 9 خزينة آلية، 15 طلقة خرطوش، قنبلة محلية الصنع تنتج عن ذلك إصابة مجند من قوات الأمن المركزى بطلق نارى بالقدم وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.