مقتل 4 عناصر أمن وجرح آخرين فى هجوم بشمال العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية بهجوم شنه تنظيم "داعش" بشمال العراق.وقالت الخلية في بيان صحفي: "استشهد أربعة منتسبين، وأصيب ضابط ومنتسبان اثنان من قوات الشرطة الاتحادية، بعد تعرضهم لنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الإرهابية، يوم أمس الإثنين".وأضافت، أن "القوة التي هوجمت هي الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".