«تموين بورسعيد»: تعميم التحول الرقمي خلال أزمة كورونا

أكد المهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن تطبيق التحول الرقمي بدأ بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات على مستوى الجمهورية أثبت نجاحه في تيسير الإجراءات عن المواطنين في الخدمات التموينية بدلا من الذهاب إلى مكاتب ومراكز التموين وتوفيرها للنفقات المواصلات والمسافات البعيدة، لافتا إلى أنها أحدثت طفرة قوية ونجاح فائق، وإشادة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنها أغلقت باب الفساد والتلاعب بالبطاقات وغيرها.ولفت في تصريح خاص للدستور إلى أنه تم تعميم التحول الرقمي على مستوى مديريات الجمهورية وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأصبح المواطن وطالبي الخدمة يطلبون خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا من خلال ثلاث مواقع وهي "بوابة مصر الرقمية"و"دعم مصر" و"إدارة البطاقات الذكية"، لتنفيذ طلبات الفصل الاجتماعي وإضافة الزوجة بعد خصمها من أسرتها وبدل الفاقد والتالف والمتوقفة.