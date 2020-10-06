هزة أرضية بقوة 2.4 ريختر في الكويت

قال الدكتور عبدالله العنزي، مدير برنامج دعم متخذ القرار المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الشبكة سجّلت، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 2.4 بمقياس ريختر شمال شرق الكويت وغرب جزيرة بوبيان.وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار، في تصريح اليوم، أن الهزة حدثت في تمام الساعة 11:30:06 صباحا بتوقيت الكويت، مشيرا إلى أنها حدثت على عمق 12 كيلومترا بباطن الأرض.وفي السياق ذاته، لم تتلق غرفة عمليات قوة الإطفاء العامة الكويتية أي بلاغات عن انهيارات أو خسائر مادية جراء الهزة.