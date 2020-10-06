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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خطوات عمل «ترايفل المانجو» على طريقة غادة التلي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:01 م
ترايفل المانجو
ترايفل المانجو
سارة ساويرس
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مع انتهاء فصل الصيف بدأت أسعار المانجو تنخفض، مما يمثل فرصة للكثيرين لتخزين كميات، وعمل وصفات لذيذة للأسرة، لذا نستعرض خطوات عمل "ترايفل المانجو" على طريقة شيف غادة التلي، بأقل تكلفة.

المقادير
٣ حبيبات مانجو.
كيك فانيلا جاهز.
كسترد.
٣ أكواب كريمة مخفوقة.
مربى مشمش أو برتقال.
فستق للتزيين.
مقادير الكسترد:
٢ كوب حليب.
٤ صفار بيض.
فانيلا.
١/٣ كوب نشا.
١/٤ كوب سكر.
الكريمه المخفوقة:
٣ أكواب كريمة مخفوقة.
١/٢ كوب سكر بودرة.

الطريقة:
- نحضر بولة لعمل الكسترد، نخفق صفار البيض مع النشا، وفانيلا السكر، ثم نضيف الحليب ونرفعها على النار مع التحريك المستمر حتى تتماسك.
- نرفعها لتبرد ونضع عليها نايلون حتى لا ينشف الوجه.
- نقطع المانجو إلى مكعبات صغيرة.
- نقطع كيك الفانيلا لدوائر وندهن طبقة خفيفة من المربى بين الطبقات ثم نقطعها إلى قطع طولية.
- نضع طبقة من قطع الكيك عليها طبقة من الكسترد ثم مكعبات المانجو، ثم طبقة أخرى من الكيك وعليها طبقة من الكريمة المخفوقة.
- فى آخر طبقة نضع قطع المانجو ثم نكرر العملية حتى يمتلئ طبق التقديم.

- نزيين الوجه بالكريمة المخفوقة ونرش الفستق الحلبي على الأطراف وقطع المانجو في المنتصف، وتقدم باردة.
خطوات عمل «ترايفل المانجو» على طريقة غادة التلي
خطوات عمل «ترايفل المانجو» على طريقة غادة التلي

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