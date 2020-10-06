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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية في الأوبرا احتفالًا بنصر أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:59 م
الأوبرا
الأوبرا
جمال عاشور
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مختارات من الأعمال الوطنية الحماسية التي عبرت عن نصر أكتوبر إلى جانب باقة من المؤلفات الرومانسية تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة مساء الخميس 8 أكتوبر على المسرح الكبير.

وتضم الاحتفالية: موسيقى دموع في عيون وقحة لـ عمار الشريعي، عاش اللي قال- على الربابة- بسم الله- عدي عليا وسلم- ليالينا لـ بليغ حمدي، مصر التي في خاطري لـ رياض السنباطي، بكره يا حبيبي- قولوله الحقيقة- بين شطين وميه- الناس المغرمين لـ كمال الطويل، امتي هتعرف لـ محمد القصبجي، سنة وسنتين لـ فريد الأطرش، سماح لـ أحمد صدقي، مبيسألش عليا أبدا لـ حسين جنيد.. أداء كل من رحاب عمر، أميرة أحمد، أجفان طه، حسام حسني، تامر عبدالنبي ومصطفى النجدي.

يذكر أن فرقة عبدالحليم نويرة تأسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبدالحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل، وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

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