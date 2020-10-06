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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:55 م
السيسي
السيسي
محمد الشريف - إسلام نصير
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هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد فريد، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، ولجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الذكرى السابعة والأربعين، لعبور قواتنا المسلحة للضفة الشرقية من القناة، وتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، تأتي في وقت تموج فيه المنطقة بالصراعات والتحديات الإقليمية.

وتجدد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثقتها في قدرة القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، على العبور بمصر إلى بر الأمان، رغم ما يحاك ضدها من مؤامرات، والاصطفاف خلف الدولة لمواجهة أي أخطار تهدد أمن واستقرار مصر.

وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الشعب المصري الذي قدم جنودًا قادوا معركة التحرير الكبرى، وأحبط مخططات خطف الدولة المصرية لصالح جماعة إرهابية، هو حائط الصد الأول ضد الشائعات المغرضة ودعوات الفوضى.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحية خالصة لكل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي.

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