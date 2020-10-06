رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغاني في الهند لبحث عملية السلام

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:58 م
عبد الله عبد الله
عبد الله عبد الله
أ ش أ
طباعة
توجه عبدالله عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام لمناقشة عملية السلام الأفغانية.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن عبدالله سيلتقي والوفد المرافق له برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من المسئولين الهنود لمناقشة عملية السلام.

من جانبه، قال عبدالله- في تصريح أدلى بها قبل مغادرته كابول- إن الهند شريك استراتيجي لأفغانستان، ودعمت باستمرار الحكومة والشعب الأفغاني، مضيفًا أن العلاقات التاريخية مع الهند مهمة جدًّا بالنسبة لبلاده.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها عبدالله لنيودلهي بصفته رئيس مجلس المصالحة الوطنية.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل بسمة مصطفى بعد استجوابها من النيابة العامة

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

الصور

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالدقهلية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

«صحة أسيوط»: انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام

image description

حبس بلطجي روع أهالي الإسكندرية بكلب وسيف (صورة)

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية في الأوبرا احتفالًا بنصر أكتوبر

كيف تحمى نفسك من المواد الكيماوية؟ ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

قريبا.. العربي للنشر تصدر النسخة العربية لـ «السادات.. شيمت»

جمال حسان: نحن في أمس الحاجة لإعادة بعث روح أكتوبر