عمر كمال ينتهي من حفلاته في لبنان ويستعد للسفر لسوريا

انتهى مطرب المهرجانات عمر كمال من تقديم سلسلة حفلات في عدد من أماكن السهر في لبنان حقق نجاح وحضور جماهيري كبير بصحبة صديقه حسن شاكوش، وذلك رغم الأزمة التي حدثت في آخر حفل لهما هناك حيث حدثت مشادة وخناقات بين الجمهور الحاضر في منتصف الحفلة، مما أدى إلى قيام منظمي الحفل بإلغائها بعد تقديم عمر كمال فقراته وقبل صعود حسن شاكوش.ومن ناحية أخرى يستعد عمر كمال للسفر إلى سوريا لأول مرة لتقديم سلسلة حفلات لجمهوره ومحبيه هناك، حيث يتشوق عمر كمال لرؤية جمهوره ومحبيه هناك، وكان الثنائي عمر كمال وشاكوش قد تخطيا حاجز الـ45 مليون مشاهدة بأغنية "لغطبيطا" آخر المهرجانات التي طرحوها معًا، ومؤخرًا طرح عمر كمال أغنية مع أورتيجا باسم "قمر 14" وحققت ردود أفعال إيجابية.