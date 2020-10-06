ضبط شابين لإجراء تحويلات مالية خارجية بـ280 ألف دولار

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في رصد تحويلات قيمتها 280 ألف دولار قام بتجميعها 3 أشخاص من الخارج.أكدت التحريات قيام 3 أشخاص تاجر أقمشة، عامل، يعمل بإحدى الدول العربية، ومدرس يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية الدولار الأمريكى من خلال الثانى والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول تاجر الأقمشة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى 280000 دولار أمريكي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.