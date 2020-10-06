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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كيف تحمى نفسك من المواد الكيماوية؟ ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:35 م
المواد الكيماوية
المواد الكيماوية
نعمات مدحت
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قامت لجنة" تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري" ومقررها الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم العالي الأسبق بتقديم ندوة هامة بعنوان "المواد الكيماوية قابلة الانفجار وسبل الحماية منها أثناء التدول والاستخدام"، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأمانة الدكتور هشام عزمى، وذلك مساء أمس الإثنين الموافق 5 أكتوبر الحالي، وتأتي الندوة نظرا لما أحدثته تفجيرات ميناء بيروت يوم ٤ أغسطس الماضي من دمار لم تشهده المنطقة العربية من قبل نتيجة تفجير ما يقرب من ٥٧٥٠ طن من مادة "نترات الامنيوم" شديدة الانفجار وما خلفه التفجير من دمار وخراب.

لذا تحدث الدكتور السيد محمود سليمان أستاذ الفيزياء الحيوية بكلية العلوم جامعة عين شمس في محاضرته عن خطورة مادة نترات الامنيوم والتي تستخدم كمخصبات زراعية والتي كما أوضح تنتج مصر منها "١٢ مليون طن سنويا "، كما أشار سليمان الي أن تلك المواد الكيميائية عندما تنفجر ينتج عنها غازات سامة ذات طاقة عالية تتحد فتحدث فرقعة موجات تصادمية وحرارة، فعلى سبيل المثال نجد ذلك يحدث عند تعرضها لطاقة حرارية في أي صورة سواء مصدر حراري أو ضغط شديد أو أشعة كهرومغناطسية مما ينتج عنه تحرر ذرات ونتروحين واوكسجين وبخار ماء مكونة "الثلاثية" فتتحرر كمية عالية من الطاقة مكونة "أكاسيد النيتروجين" يخرج بسرعة أكبر من سرعة الضوء مما يصدر عنه فرقعة حادة جدا وموجات تصادمية.

وعن استخدام تلك المواد قال سليمان انها كثيرة الاستخدام والتداول في حياتنا اليومية سواء في مجالات الزراعة كسماد، أو في التعدين والصناعة لذا من الواجب كما أكد على أن يلقى الضوء علي تلك المادة وما يشبهها من مواد ومن ثم التعريف بما يجب أن يتبع، وتوخي الحظر ومعرفة الاحتياطات الواجب اتابعها أثناء التداول والإنتاج والتخزين لتلك المواد.

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