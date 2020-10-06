محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالا بنصر أكتوبر

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء، إكليل الزهور على النُصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء بمدينة بني سويف، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.وقرأ المحافظ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين،أعقبها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية ورفرفت الأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، واللواء هشام شادي السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.وعقب القيام بمراسم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، هنأ محافظ بني سويف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر التي أعادت للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها، وأتاحت كل الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها الذين يستلهمون دائما من ذكرى أكتوبر روح الانتصار والإصرار والانتماء لهذا الوطن الشامخ.