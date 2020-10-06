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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالي تعلن الموعد النهائي لتسجيل رغبات الشهادات المعادلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:52 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك استلام ملفات أوراق هؤلاء الطلاب، سيكون يوم الأحد المقبل 11 أكتوبر، علمًا بأن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال رغبات الطلاب، كما أن مكتب التنسيق مستمر في استقبال الطلاب لتسليم ملفات أوراقهم طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية، حرصًا على مستقبلهم.

وأوضحت أنه يجب على الطلاب إحضار أصل إيصال الحوالة البريدية الدالة على سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن الدفع المطبوع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق بأحد مكاتب البريد المختلفة، وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون (9190447778)، حيث يتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع.

الجدير بالذكر أن الطلاب بدأوا في تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26-9-2020، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة من مساء الأحد المقبل الموافق 11-10-2020.

وعلى الطلاب الالتزام بالموعد المحدد لتسجيل البيانات الاساسية والرغبات، وكذلك تسليم ملفات الأوراق حتى يتسنى للمكتب إتمام عمليات المراجعة لأوراق وشهادات الطلاب وإتمام عملية الفرز والترشيح وإعلان النتائج.

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