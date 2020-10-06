سولاف درويش: حرب أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب والجيش

تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد.وقالت "درويش" فى بيان اليوم الثلاثاء، إن حرب السادس من أكتوبر هى حرب النصر والعزة والكرامة، التى أثبتت للعالم أجمع أن الجندي المصري لا يقهر، وأعطت فيها قواتنا المسلحة درسًا نموذجيًا يحتذى به في فنون الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التكتيك القتالي والتخطيط الإستراتيجي والقيادة الرشيدة.وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، أن هذه الحرب سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة الأبية حتى تحققت ملحمة النصر التي نحتفل بنصرها حتى الآن، لافتة إلى أنها فخري وعزة لكل مصري فى كل زمان ومكان.وتابعت درويش، أن القوات المسلحة دائما تقدم أرواح جنودها فداء للوطن، وأن الشعب المصري دائما يقف ويساند الدولة المصرية فى كل المحن والظروف التى تواجه الدولة.